Covid en France: la vaccination sera-t-elle bientôt obligatoire pour les soignants?

En France, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont appelé solennellement les personnels soignants à se faire vacciner contre le Covid-19. Ils n'excluent pas la possibilité de la rendre obligatoire. Seul un soignant sur trois est vacciné contre le coronavirus. Une attitude qui pourrait compromettre la lutte contre le virus, s'inquiète le gouvernement.

Avec 40% des soignants vaccinés en Ehpad et 30% sur l'ensemble des soignants et face au risque d'infection à l'hôpital, Olivier Véran les a appelés, dans une lettre, à se faire vacciner « rapidement » au nom de la « sécurité collective ».

La vaccination des soignants se justifie par les infections nosocomiales à Covid-19 recensées dans les établissements de santé, estime une association de patients spécialiste de ce type d'infections.

« Aujourd'hui, le refus vaccinal Covid-19 par des professionnels du soin relève d'un manquement à l'éthique et à leur obligation déontologique, qui est de ne pas exposer autrui à un risque qui peut être évité », note vendredi l'association Le Lien dans un communiqué. L'association de défense des patients réclame de rendre la vaccination des personnels soignants obligatoire et juge « inacceptable » la couverture vaccinale insuffisante des soignants. Avant le lancement de la vaccination, le risque nosocomial était difficilement évitable, mais plus maintenant, souligne-t-elle.

L'agence sanitaire Santé publique France (SpF) a recensé 44 401 cas de Covid nosocomiaux entre janvier 2020 et le 14 février 2021, dont 26 839 étaient des patients et 17 552 des professionnels de santé, dans environ 1 000 établissements de santé.

Sachant que la France compte plus de 3 000 établissements de santé, Le Lien table sur au moins trois fois plus de cas que le chiffre recensé par l'agence sanitaire, en prenant en compte les sous-signalements. « Les établissements qui signalent sont en général les meilleurs en termes de lutte contre les infections nosocomiales ». « Ainsi en prenant les chiffres des 1 000 établissements qui en ont signalé et en les multipliant par 3, on est dans la fourchette basse de la vérité », maintient l'association Le Lien.

« Avec 130 000 infections nosocomiales à Covid-19 en France en 2020, la vaccination des professionnels du soin n'est plus une option », réaffirme l'association.

Un calcul que l'agence sanitaire SpF réfute, refusant d'extrapoler ces données à l'ensemble des établissements de santé.

Les soignants boudent le vaccin

Catherine Kirnidis est présidente du Sniil (Syndicat National des infirmières et infirmiers libéraux). Selon elle, rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant n'est pas la bonne stratégie.

En termes d'image vis-à-vis de soignants qui sont sur le pont depuis un an, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure stratégie. Catherine Kirnidis, présidente du Sniil (Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux)

(Avec AFP)

