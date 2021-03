Élections régionales en Ile-de-France: Christiane Taubira soutient Audrey Pulvar

Dans la bataille des élections régionales en Ile-de-France où la gauche part divisée, la candidate soutenue par le PS et le Parti radical de gauche, Audrey Pulvar engrange un soutien de poids : celui de Christiane Taubira. L’ancienne ministre de la Justice apparaît sur des tracts de campagne distribués à partir de ce samedi.

Christiane Taubira a pris la plume pour dire tout le bien qu'elle pense de l'adjointe d'Anne Hidalgo qui s'est lancée dans la bataille des régionales en Ile-de-France : « Audrey Pulvar a le goût des choses bien faites et celui des choses utiles et justes. Quoi que cela demande comme effort et entraîne comme tracas ».

Ce message apparaît sur un tract de campagne à côté d'une photo où l'ancienne ministre de la Justice et la maire de Paris encadrent la candidate. C’est tout un symbole, et un soutien apprécié par Audrey Pulvar qui s'en réjouit sur Twitter.

Merci chère ⁦@ChTaubira⁩ pour ce message de soutien, qui m’honore et m’oblige. 🙏🏽❤️ Mais ... message à mes ex-consoeurs et confrères : il ne s’agit pas d’une "carte postale" de future candidate à la présidentielle. #LeaveChristianeAlone 😉 https://t.co/e90BTjbgxN — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) March 4, 2021

Il est vrai que Christiane Taubira reste l'une des figures iconiques de la gauche, encore envisagée par certains comme un recours pour la présidentielle de 2022. Son implication tombe donc bien à l'orée d'une campagne où les forces de gauches partent encore en ordre dispersé. Julien Bayou est candidat pour les écologistes, Clémentine Autain pour les Insoumis.

Face à une sortante de droite, Valérie Pécresse, donnée favorite par les sondages, et qui pourrait bénéficier d'une alliance avec LaRem menée par le député Laurent Saint-Martin, et au numéro 2 du Rassemblement national Jordan Bardella déterminé à marquer des points dans la région.

