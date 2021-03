REPORTAGE

Covid-19: en Ile-de-France, des centres ouverts le week-end pour accélérer la vaccination

Vaccination à Stains, en banlieue parisienne, le 5 mars. REUTERS - BENOIT TESSIER

La course à la vaccination se poursuit. Il y avait une opération spéciale en Ile-de-France ce week-end, une centaine de centres restent ouverts samedi et dimanche. L’objectif, c’est de donner un coup d’accélérateur et écouler plus de 50 000 doses du vaccin Pfizer en deux jours.