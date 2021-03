France: le député et homme d'affaires Olivier Dassault meurt dans le crash de son hélicoptère

Olivier Dassault est décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère. Député de l'Oise, il était le petit-fils de Marcel Dassault, le fondateur de la société Dassault aviation. Il était âgé de 69 ans.

Publicité Lire la suite

C'est dans le crash de l'hélicoptère dans lequel il avait pris place qu'Olivier Dassault est mort dimanche soir. L'accident s'est produit vers 18h près de Deauville dans le Calvados. De sources proches de l'enquête, le pilote de l'appareil est également décédé dans l'accident, il n'y aurait eu personne d'autre à bord.

Fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault, il était l'héritier de l'un des plus célèbres groupes d'aviation français fondé après la guerre et dans lequel il avait exercé des responsabilités, notamment en tant que directeur de la stratégie des avions civils.

Il faisait partie des plus grandes fortunes françaises. Son patrimoine avait été évalué à 5 milliards d'euros en 2020 par le magazine Forbes.

Emmanuel Macron lui a rendu hommage dans un tweet.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

« Je pense à sa famille et à ses proches qui doivent ressentir une terrible douleur », a réagi le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand sur Cnews. De nombreuses personnalités de droite lui ont également rendu hommage.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne