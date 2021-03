Manifestation à Paris à la veille de la Journée des droits des femmes

Manifestation place de la République à Paris, le 7 mars 2021. AFP - THOMAS SAMSON

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Plusieurs dizaines d'associations ont répondu présentes ce dimanche à l'appel du collectif féministe « On arrête toutes » pour un rassemblement festif et politique place de la République à Paris. Une mobilisation pour permettre à toutes celles et ceux qui ne pourront pas défiler ce lundi pour la Journée des droits des femmes.