Armée française: le long chemin vers plus de mixité

Dénonçant une société « faite par les hommes pour les hommes », la ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, s'est dite ce 8 mars favorable à des « quotas » de femmes dans les comités de direction des entreprises. Dans les armées françaises, la féminisation des effectifs est également d'actualité, le ministère voulant accélérer l'intégration de personnels féminins.

Après celle d'Israël, de Hongrie et des États-Unis, l'armée française avec 16% de ses effectifs, soit 33 000 femmes, est la quatrième armée la plus féminisée au monde. Un pourcentage jugé cependant trop faible au Ministère des armées.

Chaque année, les forces sont confrontées à un véritable défi, celui de recruter près de 25 000 jeunes. Si la discrimination positive n'existe pas dans les Armées, impossible cependant d'ignorer le vivier de talents que représente la population féminine.

C'est d'ailleurs ce qu'avait concédé Florence Parly, il y a deux ans, lors du lancement d’un « plan mixité » chez les militaires. « Oui, nous avons une des armées les plus féminisées au monde, déclarait alors la ministre des Armées, [...] mais il faut faire plus. » Ce plan, qui repose sur trois axes - « recruter, fidéliser, valoriser » - vise notamment à susciter des vocations chez les jeunes femmes.

« Quand je suis arrivée, il n’y avait que des hommes »

Et pour convaincre d'oser l'armée, le ministère met en avant aujourd'hui ses personnels féminins, à l'instar du jeune brigadier Mirella, qui témoigne de son récent engagement au sein du service de l'énergie opérationnelle.

« Quand on s’engage, il faut aimer l’aventure, confie-t-elle au micro de RFI. J’étais déjà prête mentalement, physiquement. Une femme peut tout faire avec la volonté, avec le courage. Je suis au dépôt d’Orléans. Quand je suis arrivée, il n’y avait que des hommes, j’étais la seule femme. Ça ne m’a jamais freiné. Quand on part en opération extérieure, on est tous là ensemble pour réussir la mission. Une femme peut aider un homme, et un homme peut aider une femme. »

L'armée française compte 30 femmes au rang d'officiers généraux. Lors du lancement du « plan mixité », Florence Parly avait pour objectif « de porter à 10% la part des femmes » à ce niveau, et ce « d'ici 2022 ».

Si depuis 1998, toutes les fonctions sont ouvertes aux femmes, la répartition du personnel féminin au sein des différents services demeure aussi très inégale : elles sont par exemple près de 61% dans le service de santé des armées, mais ne constituent que 11% des effectifs de l'armée de terre, et 15% de ceux de la marine. Des trois corps, l'armée de l'air fait presque figure de bonne élève avec 24% de femmes, selon le dernier bilan social des Armées.

