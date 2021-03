Attentats du 13-Novembre: le faussaire de l’État islamique visé par une enquête en Italie

Le faussaire du groupe État islamique. Voilà le surnom de cet homme qui vient d'être inculpé en Italie d'association terroriste internationale. Après plusieurs mois d'enquête, la justice italienne a acquis la conviction qu'il a fourni des faux papiers aux auteurs des attentats du 13 novembre 2015.

Il s'appelle Athmane Touami, il a 36 ans. Au moment de son arrestation, quelques mois avant les attaques du Bataclan et du Stade de France, il détenait plusieurs cartes d'identité belges contrefaites. Des cartes similaires à celles utilisées par les commandos de la mort qui ont semé la terreur à Paris.

Elles leur avaient permis de louer leurs appartements, d'ouvrir des comptes bancaires et de se déplacer librement en Europe. Les liens précis entre Touami, ses deux frères eux aussi mis en cause et la cellule d'Abdelhamid Abaaoud restent flous à ce stade. On ignore si les faussaires ont joué un rôle direct dans la conduite des opérations et la justice française n'a d'ailleurs pas demandé leur rapatriement.

Mais leur implication dans la mouvance djihadiste ne fait aucun doute. Les perquisitions l'ont montré. Et le nom des Touami apparaît même dans les éléments de l'enquête autour du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015. Déjà incarcéré en Italie depuis le mois de mai 2019, Ahtmane Touami devait sortir de prison dans quelques mois.

