France: troisième cyberattaque contre un hôpital en moins d'un mois

En France, l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie est paralysé depuis le 8 mars par des pirates informatiques. Une rançon de plusieurs milliers de dollars est exigée.

Après Dax dans les Landes et Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, Oloron-Sainte-Marie est la nouvelle victime de hackers. Les pirates informatiques ont lancé une attaque qui a paralysé tout l'hôpital, situé près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Il s'agit d'une attaque au « rançongiciel », un logiciel malveillant qui rend inopérants les fichiers du système informatique de l'établissement.Une rançon de 50 000 dollars en bitcoins, une monnaie virtuelle cryptée, est exigée par les hackers pour débloquer la situation.

Les hôpitaux, une cible de choix

Pour l'instant, la plupart des données liées aux informations de santé des patients sont inaccessibles. En revanche, le téléphone fonctionne toujours. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, tous les appareils informatiques ont été débranchés.

Une plainte a été déposée et la cellule cybercriminalité de la gendarmerie s'est rendue sur place, au côté des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), le gendarme français de la cybersécurité sur le territoire.

Mais l'établissement, qui emploie 600 personnes et qui peut accueillir plus de 300 patients, tourne désormais au ralenti. Cette troisième attaque d'un hôpital français en moins d'un mois confirme qu'ils sont devenus une cible privilégiée depuis le début de la crise sanitaire. Selon un rapport de l'Anssi, « l'attaque pousse sans doute plus facilement les hôpitaux à payer la rançon au vu du besoin critique de continuité d'activité ».

