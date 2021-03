Covid-19 en France: le gouvernement se veut confiant sur le rythme des vaccinations

Jeudi soir, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a fait un point d'étape sur l'épidémie de Covid en France. A l'ordre du jour de cette conférence de presse notamment, la situation sanitaire en Île-de-France extrêmement tendue et l'utilisation du vaccin produit par le laboratoire AstraZeneca. Au sujet de la vaccination, les autorités se veulent confiantes pour la suite de la campagne.

Après un week-end marqué par une opération de vaccination massive dans toute la France, le gouvernement n'entend pas lâcher le cap. Et alors que la campagne vaccinale est toujours beaucoup pointée du doigt, Olivier Véran s'en défend, chiffres à l'appui.

« En 24h, 286 000 Français ont reçu une injection de vaccin. Un record depuis le début de notre campagne de vaccination. Au total, ce sont ainsi 4 545 000 Français qui ont reçu une première injection, et 2 165 000 Français qui ont reçu leurs deux injections. »

Et pour que ce rythme continue, les médecins libéraux sont autorisés à vacciner depuis la fin février. Mais des retards de livraison subsistent. Il est question de 760 000 doses. Le ministre de la Santé s'est directement adressé à ces professionnels pour les rassurer.

« Tous les vaccins commandés arrivent aujourd’hui et demain et la totalité des commandes sont honorées. Je me suis engagé à ce que tout médecin qui aurait consommé la totalité de ses vaccins puissent à nouveau en commander. »

Par ailleurs, un quatrième vaccin a été autorisé sur le continent européen, celui du laboratoire Johnson & Johnson. Il pourrait donc été utilisé en France dans les prochaines semaines. De bonne augure pour l'exécutif qui espère atteindre au moins 10 millions de personnes ayant reçu une première dose « d'ici la mi-avril ».

Mais en attendant, la situation est préoccupante en Île-de-France, a souligné le ministre de la Santé. Les chiffres sont frappants : toutes les 12 minutes, un Francilien est admis dans un service de réanimation. Ce jeudi soir, 1080 personnes vivant en Île-de-France sont dans ces services. Et si la tendance continue comme ça, d'ici la fin du mois de mars, le cap des 1500 personnes en réanimation sera atteint, ce qui constitue un seuil critique pour les hôpitaux de la région.

Nous préparons déjà des transferts importants de patients vers les autres régions. On parle là de dizaines, voire de centaines de patients. Olivier Véran, ministre français de la Santé Stéphane Geneste

Concernant le vaccin AstraZeneca, Olivier Véran a estimé qu’il n’y avait « pas lieu de suspendre » les injections, contrairement à ce que trois pays nordiques ont décidé par précaution le temps de statuer sur d'éventuels effets indésirables. « Le bénéfice apporté par la vaccination est jugé supérieur au risque à ce stade », a affirmé le ministre.

Les investigations sont en cours en France et à l'étranger. L'Angleterre, qui a vacciné des millions de personnes avec le vaccin AstraZeneca, enjoint à poursuivre la campagne et n'a pas observé à très large échelle de surrisque d'effet indésirable grave. Olivier Véran, ministre français de la Santé Stéphane Geneste

