Covid-19: la France assouplit les restrictions de voyage hors UE

Des policiers français contrôlent des automobilistes souhaitant franchir la frontière franco-belge en mars 2020 (image d'illustration). AP - Michel Spingler

La France lâche du lest pour les voyages en dehors de l'Union européenne (UE). Les restrictions pour les voyageurs en provenance et en direction de la France s’assouplissent légèrement et concernent sept pays hors UE, dont le Royaume-Uni.