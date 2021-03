France: l’armée de l’air lance Aster X pour protéger ses satellites

Le président Emmanuel Macron écoute les explications d'une officière de l'armée de l'air à l'Agence nationale de l'espace à Toulouse. Le 12 mars 2021. AFP - STEPHANE MAHE

C'est une première en France et même en Europe: l'armée de l'air et de l'espace mène à partir de ce vendredi 12 mars son premier exercice militaire spatial afin d'évaluer ses capacités de protection de ses satellites dans un espace de plus en plus militarisé. Le chef de l'État Emmanuel Macron et la ministre des Armées Florence Parly étaient ce vendredi à Toulouse, siège du commandement de l'Espace pour donner le coup d'envoi de cet exercice nommé Aster X.