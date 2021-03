France: Marine Le Pen en quête d'alliés pour un gouvernement «d'union nationale»

Ce jeudi 11 mars, Marine Le Pen s'est longuement expliquée sur son projet présidentiel à l'occasion d'un long entretien sur la chaîne BFM TV. La candidate du Rassemblement National a évoqué son programme économique, écologique ou encore sociétal avec notamment sa volonté d'interdire le port du voile dans l'espace public. Mais elle a également évoqué son envie d'ouvrir les bras à des représentants d'autres sensibilités politiques, tout en entretenant le mystère sur d'éventuels nouveaux soutiens.

« Je souhaite faire un gouvernement d'union nationale, c'est mon vœu le plus cher... », a déclaré la patronne du RN. L'union nationale pour le Rassemblement national, mais encore faut-il trouver des partenaires. Marine Le Pen peut déjà se targuer de quelques prises de guerre dans les rangs de la droite classique.

Parmi elles, l'ancien député Les Républicains Jean-Paul Garraud, devenu député européen RN, et dont elle compte faire son garde des Sceaux. « Quand je serai présidente de la République, Jean-Paul Garraud donnera l'image de l'impartialité de la justice ! »

Mais Marine Le Pen veut voir plus loin dans sa proposition aux électeurs. « Je viens leur proposer d'être en même temps le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche ! »

Sauf que pour l'instant le RN n'a guère attiré chez la gauche, à l'exception de l'ancien Insoumis et tête de liste aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes Andrea Kotarac, dans une vie antérieure conseiller régional de la France insoumise dans cette même région. Et quand on lui soumet des noms, comme celui de l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, Marine Le Pen botte en touche. « Ce n'est pas le sujet Arnaud Montebourg ou untel ou untel... Il faut les laisser aussi avoir le temps de me rejoindre... »

Et pourquoi pas rejouer l'accord de gouvernement passé avec le candidat de Debout La France Nicolas Dupont-Aignan dans l'entre-deux tours de 2017. Marine Le Pen avait alors promis de nommer Nicolas Dupont-Aignan premier ministre en cas de victoire au second tour contre Emmanuel Macron. Mais l'alliance s'est depuis évaporée et Nicolas Dupont-Aignan a refusé en fin d'année dernière la proposition d'alliance de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022.

📹 « Je porte une candidature de rassemblement des Français. Il y a du patriotisme à droite comme à gauche. La situation que nous vivons ne peut pas continuer : je souhaite faire un gouvernement d'union nationale. » #FaceÀBFM pic.twitter.com/MhMpgRW8zI — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 11, 2021

