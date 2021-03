France: une candidate unique à gauche dans les Hauts-de-France pour les régionales

(Septembre 2019, manifestation pour le climat à Paris) Karima Delli, nouvelle tête d'affiche de la gauche et des Verts réunis pour les élections régionales de juin 2021 dans les Hauts-de-France. Elle sera opposée notamment à l'ancien ministre Xavier Bertrand.

Alors que les relations semblaient très tendues entre les partis de gauche dans les Hauts-de-France, socialistes, communistes, Verts et Insoumis ont annoncé ce jeudi 11 mars s'allier pour l'élection régionale derrière la députée européenne écologiste Karima Delli. Une décision qui pourrait bien rebattre les cartes de la politique locale, mais aussi nationale.

Les choses semblaient pourtant bien mal parties : la semaine passée les Verts et les Insoumis annonçaient un accord à deux pour l'élection régionale dans les Hauts-de-France laissant ébahis et agacés socialistes et communistes avec qui des négociations avaient été engagées.

Finalement tout le monde à gauche s'aime à nouveau, au prix toutefois du retrait des deux têtes de listes du PS et du PC, l'ancien ministre de François Hollande Patrick Kanner et le secrétaire national communiste, Fabien Roussel.

C’est fait ! Nous, Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, Parti Socialiste et Parti Communiste Français, faisons union pour les élections #Régionales2021 des 13 et 20 juin prochains, dans les #HautsdeFrance. #UniEsNousGagnons pic.twitter.com/SPptNSi6a5 — Karima Delli (@KarimaDelli) March 11, 2021

L'objectif de cette union est clair : premièrement faire revenir la gauche dans le conseil régional, où elle avait totalement disparu à la faveur d'un barrage contre le Front national en 2015 , les socialistes s'étaient alors désistés en faveur du Républicain Xavier Bertrand. ( Les régionales de 2015 sur rfi.fr ) Deuxièmement, essayer de gagner cette élection régionale, ce qui implique de se maintenir au second tour, même en cas de menace de victoire de l'extrême droite.

De quoi compliquer la tâche de Xavier Bertrand, pour l'instant donné en tête, mais légèrement, des intentions de vote au premier tour. Or l'ancien ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, qui s'est affranchi du parti Les Républicains fin 2017 après que Laurent Wauquiez en ait pris la tête, comptait bien asseoir une éventuelle ambition présidentielle par un nouvelle couronne régionale.

