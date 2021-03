France: des cinémas organisent des séances «alternatives» face à leur fermeture prolongée

Les cinémas français sont fermés depuis le 29 octobre dernier. Sans date de réouverture annoncée, les professionnels du secteur en colère ont organisé ce week-end des projections privées avec du public. Rendue légale par un décret du gouvernement, l’initiative a été prise par l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion et par le Groupement national des cinémas de recherche.

Avec notre envoyé spécial à Ivry-sur-Seine, Matthieu Bonhoure

Une dizaine de personnes patientent devant l'entrée du cinéma Le Luxy. Les invités se présentent, carton à la main. « Je me suis précipitée, parce que je suis en manque de cinéma. Pour moi c’est important, parce que je focalise bien sur le film, chose que je fais moins à la maison : ce n’est pas pareil », explique une spectatrice avant de donner son nom à l’accueil et gagner la salle.

Les spectateurs prennent place pour regarder un documentaire sur le féminisme. À la sortie de la salle, on devine des sourires derrière les masques : « Je me suis senti vraiment très ému et c’est vrai qu’on oublie très vite ce partage des rires, des réactions, des émotions », résume un autre spectateur.

Hélène Milano, co-présidente de l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), l'une des deux associations derrière cette initiative, explique la démarche : « C’est extrêmement injuste : tout le secteur a été extrêmement responsable, les protocoles sanitaires ont été mis en place tout de suite et ont été respectés tout le temps. Donc l’incompréhension est majeure face à cette fermeture qui dure. »

Avec gel hydro-alcoolique à l'entrée, public réduit et un siège sur deux condamné, les professionnels du secteur se disent prêts à rouvrir, avec un nouveau protocole sanitaire si besoin

► À lire aussi : Les occupants du Théâtre de l’Odéon à Paris maintiennent la pression pour sauver la culture

