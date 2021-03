Sur Twitch, le Premier ministre Jean Castex ne fend pas l'armure mais martèle son message

Exercice inédit pour un Premier ministre français : Jean Castex a répondu dimanche soir aux questions du journaliste Samuel Etienne et des internautes du réseau social Twitch (image d'illustration). REUTERS/Gonzalo Fuentes

3 mn

Exercice inédit pour un Premier ministre français : Jean Castex a répondu dimanche soir aux questions du journaliste Samuel Étienne et des internautes du réseau social Twitch, prisé des jeunes. Crise sanitaire, vaccination mais aussi réformes des institutions ou légalisation du cannabis, Jean Castex s’est plié à l’exercice pendant une heure et demie, sans varier de son discours et de son ton habituels.