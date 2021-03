Covid-19 en France: pour soulager les hôpitaux saturés, les cliniques privées font de la place

Le nombre de patients atteints du Covid-19 est en hausse dans la région parisienne. Pour soutenir l’hôpital public, dont les services de réanimation sont déjà surchargés, l’Agence régionale de santé (ARS) a demandé aux cliniques privées de recevoir plus de patients atteints du Covid-19 en réanimation. Comme à la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine.

Publicité Lire la suite

À la clinique Ambroise Paré, à Neuilly-sur-Seine, spécialisée dans la chirurgie cardiaque, les opérations cardiaques n’ont pas été déprogrammées pour l’instant. Mais au service de réanimation, il a fallu faire de la place aux patients atteints du Covid-19

« On a incorporé dans les lits de réanimation des patients ayant le Covid-19, mais on a également créé une deuxième unité de réanimation, explique le Dr Estagnasie, cardiologue réanimateur. Il y a actuellement huit lits de réanimation supplémentaires uniquement pour le Covid-19. On constate que les patients hospitalisés sont peut-être plus jeunes qu’avant, ils sont en grande partie atteints, comme c’est le cas en Île-de-France, par le variant anglais, mais la pathologie est comparable à celle qu’on a vue lors de la première vague. »

Les patients sont gravement atteints et leur nombre s’accroît régulièrement. Un an après la première vague, le personnel infirmier est épuisé.

« On n’est pas heureux de repartir dedans, résume Stéphanie Renoult, cadre infirmière. Cela veut dire que la situation empire, qu’il n’y a toujours pas de solution et pas de perspective de fin, d’avenir ou de suite »

Le service de réanimation est aujourd’hui sous tension, et le personnel espère maintenant que la vaccination puisse limiter le nombre de cas graves.

Pour Frédéric Adnet, directeur du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny et chef du SAMU 93, le transfert de patients n’est pas la meilleure option pour soulager la tension hospitalière Stéphane Geneste

► À écouter aussi : Saturation des hôpitaux: « souffrance psychique de la population, un argument à examiner pour décider ou non d'un reconfinement »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne