France: en région parisienne, les rixes entre bandes rivales se multiplient

Depuis plusieurs mois, des rixes entre bandes rivales se sont multipliées en région parisienne. Des affrontements avec une rare violence faisant au moins trois morts. Une observation confirmée par les chiffres du ministère de l'Intérieur qui a recensé en 2020 350 affrontements entre bandes rivales sur l'ensemble du territoire, dont la moitié en Île-de-France et 99 rien que dans l'Essonne. C'est précisément dans ce département, à Boussy-Saint-Antoine, qu'un jeune garçon de 14 ans a perdu la vie le 23 février dernier.

Dans la commune de Boussy-Saint-Antoine, le jeune garçon qui a perdu la vie avait cinq frères et sœurs, une mère qui élève seule ses enfants. Toumani venait d'avoir 14 ans, il a été poignardé dans le ventre lors d'une rixe entre bandes rivales qui a mal tourné. Le drame s'est déroulé à Boussy-Saint-Antoine.

Devant son collège, ses camarades évoquent les querelles de territoire qui marquent leur vie sociale : « C’est Quincy, Boussy contre Epinay. C’est vraiment des villes qui sont en guerre. Quincy, Boussy, ça va, mais les autres, non ! »

Comment peut-on aller jusqu’à tuer quelqu’un quand on est très jeunes ? « On veut montrer qui est le plus fort, c’est pour défendre le quartier et la fierté de la ville », explique ce collégien.

La violence touche aujourd'hui les très jeunes, et les armes y sont de plus en plus répandues. Les joues rondes piquées de taches de rousseur, Medhi était dans la classe de Toumani. « C’est la gravité qui a changé, confie-t-il. Maintenant, les jeunes se battent avec des armes, avant c’était juste des coups de poing. À la rigueur, tu prends des barres de fer, des mortiers. Mais les grands, ils incitent les petits à venir les aider. Les jeunes viennent avec des couteaux qu’ils trouvent sur Snapchat. Autrefois, ils voulaient juste se faire mal, maintenant c’est la guerre ! »

Des affrontements pour se donner un statut

Qu'est-ce qui déclenche les affrontements ? Le mot « embrouille » revient souvent, et l’idée d’ennemis. Cheveux bruns avec un regard franc, Romain Colas, 41 ans, est le maire de Boussy-Saint-Antoine. Très investi, il a grandi dans cette ville qu'il connaît par cœur. Selon lui, les jeunes se regroupent pour se donner un statut.

« Cette logique de confrontation ne repose sur rien d’autre que de la bêtise, et une faillite des adultes parce que nous avons laissé le phénomène se reproduire génération après génération. Il n’y a pas d’enjeux de conquête de territoire pour je ne sais quel trafic (de drogue ou autre). On est encore une fois dans cette conviction ancrée chez certains, que pour s’affirmer, réussir sa vie, devenir un homme, il faut se taper dessus ! »

Le rôle des réseaux sociaux dans ces rixes

Les rixes entre bandes rivales ont existé de tout temps. Mais depuis quelques années, les réseaux sociaux exacerbent la violence et donc les passages à l'acte se multiplient.

« Cela se joue beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a des groupes sur Snapchat. C’est comme ça qu’on fixe les rendez-vous. Parfois, il suffit d’une insulte pour que ça se termine mal. »

C'est en effet sur les réseaux sociaux que les deux bandes rivales d’Épinay et de Quincy avaient pris rendez-vous à 16h pour s’affronter à Boussy-Saint-Antoine. Ils étaient une trentaine à se battre. Le maire de Boussy-Saint-Antoine montre son téléphone portable : pour lui, sur l’une des vidéos, on aperçoit une grenade dégoupillée dans les mains des enfants.

« Quand on reçoit à 10-11 ans des images de torture, parce que ça arrive que des gamins s’échangent des images de torture, quand un cerveau d’enfant reçoit ça, il n’est pas capable de prendre le recul nécessaire. Il y a une forme de sacralisation de la violence et du même coup de désacralisation de l’humain dans son corps, sa dignité. L’autre finalement devient une image et non plus une personne. »

La crainte d'une vengeance

Le maire s'inquiète d'un match retour, que la bande agressée vienne se venger, que des grands entraînent les petits. Un sentiment partagé par Lassane, cheveux hérissés par du gel : « Je pense que des grands peuvent enrôler des petits, il y a des leaders dans les bandes et pour un petit rien, ça peut finir en meurtre. »

Pour enrayer la violence, Romain Colas défend une idée qu'il partage avec les maires des villes voisines : que les jeunes de 7-8 ans passent des vacances ensemble, qu'ils fraternisent pour qu'ils ne se battent pas à 12 ans et ne s'entretuent pas à 14.

