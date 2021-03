Salariés espionnés: le procès d'Ikea France s'est ouvert à Versailles

Le groupe Ikea a-t-il espionné ses salariés ? Ce lundi 22 mars, le procès de la filiale française du géant suédois de l'ameublement s'ouvert devant le tribunal correctionnel de Versailles. L'entreprise est accusée d'avoir mis en place un système de surveillance illégal des salariés notamment grâce à l'aide de la police.

L'affaire, dont les faits se sont déroulés il y a 9 ans, est d'une ampleur considérable. Elle risque d'ébranler l'image de la célèbre entreprise suédoise accusée d'espionnage. L'instruction a en effet révélé l'existence d'un système de surveillance de masse destiné à fouiller dans le passé des employés et des candidats à l'embauche sur l'ensemble de la France.

Durant une décennie, des centaines, peut-être des milliers de profils sont épluchés, des délégués syndicaux sont également placés sous surveillance. À l'époque, le géant du meuble fait appel à des sociétés d'investigation privée qui doivent remettre un rapport détaillé sur chacune des personnes concernées.

Dans ces rapports, figurent des données confidentielles comme les antécédents judiciaires de certains employés obtenues sur le système de traitement des infractions constatées (STIC), le fichier policier qui recense les auteurs et victimes d'infractions.

Quatre policiers sont d'ailleurs mis en cause pour avoir fourni ces informations aux sociétés privées. Une dizaine des plus hauts responsables de la filiale française d'Ikea sont également mis en cause dont un directeur financier, responsable de la gestion des risques, mais surtout deux anciens PDG. Tous parfaitement conscients de l'existence de ce système. Ils encourent jusqu'à dix ans de prison.

Dédommager les salariés qui ont perdu leur emploi

Roger Pouilly, le délégué syndical CGT d’Ikea espère avoir des réponses grâce à ce procès : « On souhaiterait savoir tout ce qui a été fait, combien de personnes ont été espionnées, dans quelle mesure et à quelle fin. Même si l’on a notre petite idée, on aimerait que cela ressorte bien. On aimerait aussi que l’entreprise sache qu’il y a des lois en France et qu’il faut les respecter. »

Le délégué syndical déplore le non-respect des lois de l’entreprise. « Le dernier exemple en date concerne les décrets qui sont sortis fin janvier sur les mesures sanitaires et notamment l’interdiction de faire des retraits de commande qu’Ikea ne respecte pas, souligne Roger Pouilly. Une condamnation permettrait à l’entreprise de comprendre enfin qu’il faut respecter les lois françaises, mais aussi respecter les salariés. »

Le syndicat attend que des sanctions soient prononcées et des dommages et intérêts versés pour les personnes qui ont perdu leur emploi. « Parce que l’un des objectifs visés était de pouvoir éliminer certains salariés. Donc il faudrait que l’entreprise ait une condamnation assez forte, suffisamment pour qu’elle en tire des conséquences », estime Roger Pouilly.

La filiale est poursuivie en tant que personne morale et elle encourt jusqu'à 3,75 millions d’euros d'amende.

