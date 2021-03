France: l'armée à l'heure des grandes manœuvres dans la cyberdéfense

Jusqu’au 26 mars l’armée française mobilise près de 260 cyber-combattants pour réaliser un exercice militaire de grande ampleur dans l’espace cybernétique. L’objectif de ces grandes manœuvres dont c’est la huitième édition, est de contrer tous types d’attaques informatiques perpétrées par des « groupes de nature étatique, très perfectionnés ».

C’est l’heure des grandes manœuvres pour les soldats du numérique qui, en première ligne, sont chargés de contrer les attaques informatiques qui pullulent en cette période de pandémie. Un phénomène inquiétant qui permet toutefois de tester un ensemble de contremesures tout au long de cet exercice dénommé Defnet signifiant Defense network, et qui a nécessité un an de préparation.

#DEFNET2021 : les centres spécialisés du GCA participent activement à l'exercice. Bien que complémentaires, ils ont chacun leurs missions : découvrez-les avec Hugo pour le CALID, Alex pour le CASSI, et l'ADJ Sébastien pour le CRPOC. #CohesionDefense



🔗https://t.co/s8fw709a6u pic.twitter.com/vpXlVKoS7n — COMCYBER (@ComcyberFR) March 18, 2021

« La cyberdéfense, précise le général Didier Tisseyre, officier général, commandant de la cyberdéfense au ministère des Armées. Ce sont l’ensemble des mesures qui vont vous permettre de détecter une attaque et puis, de pouvoir réagir face à cela. Pour moi, commandant de la cyberdéfense, j’identifie clairement un ennemi qui a planifié une opération et qui la déroule au fur et à mesure en attaquant éventuellement plusieurs systèmes en parallèle. Ces centaines de cyber-combattants que j’ai le plaisir et l’honneur de commander, d’animer sont là pour protéger nos systèmes, au sens le plus large possible, c’est-à-dire des réseaux mais aussi des systèmes d’armes très numérisés voire des systèmes industriels numérisés qui se nomment « SCADA ». Nous avons besoin d’appréhender tout cela pour que le système des armées soit résilient dans son numérique et puisse pouvoir continuer à faire ses missions opérationnelles et son fonctionnement de tous les jours. »

Toute la panoplie des cyberattaques

Rançongiciels, hameçonnage, intrusion dans des bases de données, récupération d’informations personnelles... La panoplie presque complète des cyberattaques sera lancée durant cet exercice grandeur nature. En tout, 388 incidents informatiques ont été planifiés, et certaines de ces attaques sont loin d’être totalement fictives comme celles du blocage des systèmes d'armes sur des bâtiments déployés en mer, obligeant, par exemple, de ramener des frégates dans les plus brefs délais à quai pour des interventions en urgence.

"Le cyber, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est une arme"

Retrouvez la cyberdéfense militaire expliquée en 60 secondes

Ce vaste exercice organisé pour la première fois depuis Rennes mobilise près de 260 cyber-combattants ; il a l’ambition de susciter également des vocations. 14 écoles supérieures de l'Ouest et d'Ile-de-France sont associées à ces grandes manœuvres de cyberdéfense. Et comme le prévoit la loi de programmation militaire 2019-2025, l'armée vise un recrutement de plus de 1 000 nouveaux cyber-combattants et l’Etat a décidé d’investir 1 milliard 600 millions d'euros pour la « lutte dans le cyberespace ».

Sans oublier également que la meilleure défense dans le monde cyber reste parfois l’attaque, la France met aussi à l’épreuve lors de ces grandes manœuvres numériques ses nouveaux systèmes cyber-offensifs qui permettent à nos forces armées engagées sur les différents théâtres d'opération militaires, de facilité leur sécurité.

