Présidentielle 2022: pourquoi Macron s'inquiète d'«ingérences turques»

Le président français Emmanuel Macron à l'Élysée à Paris, le 18 mars 2021. REUTERS - POOL

Texte par : Anthony Lattier Suivre 2 mn

Est-ce un nouveau coup de froid entre la France et la Turquie ? Ankara qualifie en tout cas d’ « inadmissibles » les déclarations d’Emmanuel Macron. Le président affirme dans une interview à France 5 qu’ « il y aura des ingérences turques lors de la prochaine présidentielle française ». Alors qu’un processus de désescalade diplomatique est en cours entre Paris et Ankara et que les relations entre l’Europe et la Turquie seront à l’ordre du jour du Conseil européen de ce jeudi, pour quelles raisons Emmanuel Macron tient-il de tels propos ?