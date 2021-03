Le coup de poker de Xavier Bertrand

Les téléphones ont sonné toute la soirée. À l'exception d'une poignée de soutiens de Xavier Bertrand, « on était 4, 5 au courant », tout le monde a été pris de court. Le président de la région Hauts-de-France a officiellement déclaré, dans le journal Le Point, sa candidature à la présidentielle de 2022. Il espère ainsi bousculer son camp et le match annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Dans l'entretien fleuve accordé au journal Le Point, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy défend « une France fière, redressée, réconcilié » à qui il promet de « restaurer l'autorité de l'État, de tourner la page du centralisme parisien ». Pour ce faire, plusieurs mesures: une loi de programmation quinquennale sur la sécurité, l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans et un esprit gaullien, le dépassement. « Mon devoir est de battre Marine Le Pen » résume-t-il, s'appuyant sur de récents sondages qui le placent en meilleure position qu'Emmanuel Macron pour battre la candidate d'extrême droite en cas de second tour.

Problème, il y a d'abord un premier tour. Et pour l’instant, les études d’opinion montrent un Xavier Bertrand installé entre 14 et 16% des intentions de vote, insuffisant pour se qualifier en finale. D’où l’annonce dans Le Point. « Il fallait accélérer », décrypte le député Julien Dive, proche de Xavier Bertrand. « C'est le moment face à un président affaibli par la crise sanitaire » renchérit le parlementaire LR Pierre-Henri Dumont, élu des Hauts-de-France.

Si elle est sans surprise, cette annonce a immédiatement ravivé les crispations à droite. Car en plus d'annoncer qu'il est formellement candidat, Xavier Bertrand a confimé qu’il ne participerait pas à la primaire. Un coup de force dénoncé par les partisans d’un système de départage. Invité de Sud Radio, le sénateur Bruno Retailleau, qui se verrait bien candidat de la droite en 2022 s’en est aussi pris au timing de l’annonce: « Je pense que la première angoisse des Français n’est pas de savoir qui sera candidat, mais s’ils vont pouvoir se faire vacciner, c’est tout. » « Indécent » renchérit un proche de Laurent Wauquiez. « La région l'intéresse-t-il encore ? Pour Xavier Bertrand, les Hauts-de-France ne sont qu'un tremplin » attaque de son coté sur Twitter Sébastien Chenu, candidat RN dans les Hauts-de-France.

Xavier Bertrand va-t-il réussir à s'imposer à droite ?

Pas si simple. Mercredi soir d’ailleurs, alors qu’il se déclarait dans Le Point, deux autres figures de droite se rappelaient au souvenir de l’électorat conservateur, Laurent Wauquiez dans Le Parisien et Michel Barnier dans Le Figaro. Signe que le match est loin d’être plié en interne.

Dans l'entourage de Christian Jacob, le patron du parti, on évoque d’ailleurs un non-événement: « Ça ne change rien, il n'est pas notre candidat puisqu'il n'est plus membre des LR ». Le patron du parti aurait préféré François Baroin ou Nicolas Sarkozy.

Dans le camp Bertrand, on est conscient de la difficulté de la tâche, et on espère que cette annonce va créer une dynamique irrépressible. « Et si, d’ici dix jours, les sondages montraient un Xavier Bertrand en dynamique ? Ça changerait tout ! » Une dynamique qui pourrait aussi bouleverser les rapports de force entre candidats à la présidentielle. Beaucoup à droite scrutent avec intéret la courbe de popularité d'Emmanuel Macron. Et si les couacs continuaient ? Et si le président baissait ? Et si cela ouvrait la voie à Xavier Bertrand ? « C’est un candidat à ne pas négliger. Il peut faire le rassemblement plus qu’un autre » concède l’entourage d’un ministre venu de la droite, avant de conclure: « Mais je ne vois pas ses troupes. »

