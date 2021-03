Le télétravail est devenu la norme avec le Covid-19, quid du «droit à la déconnexion»?

Le droit à la déconnexion, c’est le droit pour un salarié de ne pas être joint par son employeur en dehors de ses heures de travail, que ce soit pendant ses congés ou pendant ses temps de repos. Mais dans la période actuelle, nous assistons à une « sur-sollicitation » par le biais des moyens technologiques et l’on constate des situations de souffrances au travail, avec des salariés qui n’arrivent plus à faire la part des choses, n’arrivent plus le soir à couper les connexions, et continuent de travailler de plus en plus tard sur leurs écrans qui les maintiennent en éveil. Et en effet, les conséquences peuvent êtres très graves pour la santé, pour la vie privée parfois mise à mal et aussi d’un point de vue financier par la force des choses.