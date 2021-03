Covid-19: Macron persiste dans sa stratégie mais évoque de «nouvelles mesures» en France

Le président français Emmanuel Macron livre un discours lors d'un Conseil européen en visioconférence, à Paris, le 25 mars 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

De plus en plus sous pression, le président français Emmanuel Macron a justifié sa stratégie sanitaire à l’issue d’un Conseil européen jeudi 25 mars. Le président français en a profité pour défendre son choix de ne pas réconfiner de façon plus strict le pays, mais a préparé les Français à de « nouvelles mesures », tout en tentant de donner des perspectives positives.