France: installés sur la place de la République, des migrants réclament un hébergement

La place de la République, à Paris, était à nouveau occupée ce jeudi 25 mars, dans la soirée. À l'initiative de plusieurs associations qui viennent en aide aux exilés, environ 350 personnes, essentiellement des Afghans et des Africains, y ont installé leurs tentes pour réclamer un hébergement.

Publicité Lire la suite

Chaque soir, en sortant de l'hôpital Lariboisière où elle est femme de ménage, Ma Sila, 26 ans, originaire de Guinée-Conakry, se demande où elle va dormir. Malgré ses bulletins de paie et son statut de réfugiée, impossible de trouver un appartement : « Je finis à 20 heures. Directement, il faut que je vienne voir les associations qui me donnent des hébergements pour la nuit, ou j’appelle le 115. Parfois, je dors dans les arrêts de métro. Pour les femmes, ce n’est pas évident du tout de dormir dans la rue ».

►À écouter aussi : Évacuation de migrants à Paris: «Il faut que la mairie de Paris se positionne politiquement»

Aminata Karamoukouna, elle, dort avec ses enfants de 1 et 3 ans dans des halls d'immeubles. La journée, la famille marche sans but précis : « Ma fille me demande "Où on va ?". Je dis "je ne sais pas". Ce n’est pas facile. Je voulais la vie meilleure pour mes enfants. Je ne veux pas de cette vie pour mes enfants ».Cette jeune Ivoirienne n'avait jamais participé à une telle opération. Mais aujourd'hui, elle ne sait plus comment faire pour que sa situation s'arrange.

« Ce genre d'actions, c'est utile »

« Ce genre d'actions, c'est utile, estime Mamadi Diakité de l'association Droit au logement (DAL). Ça relance, Ça alerte. Si on ne faisait pas ça, comment les autorités peuvent être au courant des gens sans-abri. Quelque part, il faut toujours une pression pour que toujours, chercher une solution derrière. »

Et cette fois-ci, la solution a été trouvée rapidement. À minuit, la mairie de Paris annonçait avoir 500 places d'hébergement disponibles, en tout cas pour cette nuit.

Une opération similaire avait eu lieu il y a quatre mois et s'était terminée dans la violence, après une intervention musclée de la police. Cette fois-ci, tout s'est déroulé dans le calme.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne