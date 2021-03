Le Sidaction, un week-end de collecte pour la recherche et la prévention contre le VIH

« La lutte contre le sida ne peut pas attendre », tel est le slogan de la campagne de collecte de fonds lancée depuis ce jeudi 25 mars par le Sidaction, l’association de lutte contre le VIH. L’opération va se dérouler jusqu’à dimanche. L’objectif est de financer des projets de recherche et de soutenir des associations de terrain qui font de la prévention et œuvrent auprès des personnes vivant avec le virus du sida dans plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne.

Cette opération est l’occasion d’informer et de parler d’une infection encore trop souvent taboue, source de stigmatisation. « La collecte pour nous, c’est toujours l’occasion de reparler du VIH, de sensibiliser, de rappeler que le virus est toujours là, qu’il concerne les jeunes et aussi les moins jeunes. En France, par exemple sur les 6 000 découvertes de séropositivité, on a quand même 20% de personnes de plus de 50 ans. On focalise souvent sur les jeunes, mais je leur dis souvent "parlez à vos parents" », attaque Florence Thune, la directrice générale de Sidaction.

Si la recherche a beaucoup progressé, ce n’est pas le cas du regard de la société sur les personnes qui ont le VIH, qui a beaucoup moins progressé, et même parfois reculé. « Le Sidaction, c’est aussi l’occasion de montrer que faire un dépistage et certes apprendre sa séropositivité, ce n’est pas une bonne nouvelle. Mais aujourd’hui on peut vivre avec le VIH, on peut vieillir avec le VIH grâce à l’accès au traitemen,t et c’est aussi une bonne nouvelle », poursuit Florence Thune.

Le Covid-19 réduit les dépistages

En 2020, la pandémie de coronavirus a quelque peu éclipsé celle du VIH alors que le virus du sida continue de tuer massivement, avec 700 000 décès dans le monde enregistrés en 2019. Il y a eu beaucoup moins d’actions de prévention et de dépistages, ce qui n’est pas sans conséquence.

►À lire aussi: Le virus du sida occulté par la pandémie de Covid-19

« Vu que depuis un an, les actions prévention avaient été parfois suspendues voire arrêtées, que l’accès au dépistage a été fortement impacté puisque, dans certains pays, on a jusqu’à une baisse de 50% du nombre de dépistages par rapport à ce qui avait été prévu dans l’année en 2020. En France aussi, en octobre de l’année dernière, on comptait jusqu’à 650 000 tests de dépistage en moins par rapport à ce qui aurait dû être révisés au cours de l’année », indique Florence Thune.

Le Covid-19 impacte directement les malades du VIH, quant à la mortalité. « sur le risque de décès ou de nouvelles infections ». « Parce qu'à partir du moment où les personnes ne sont pas dépistées, celles qui sont séropositives et qui ne connaissent pas leur statut, ne peuvent pas avoir accès à un traitement. Donc, leur santé peut se dégrader. Par ailleurs, elles peuvent continuer à transmettre le VIH, ce qui est aussi un fort risque en termes de reprise de l’épidémie », poursuit-elle.

Aujourd’hui, en France et dans le monde, « il y a un nombre très important de personnes vivant avec le VIH qui travaillent, fondent une famille, font l’amour », précise la présidente du Sidaction. Ca être mis sous traitement, « cela veut dire qu’on reste à la fois on reste en bonne santé mais en plus qu’on ne transmet plus le VIH. Grâce à l’efficacité des traitements et à ce qu’on appelle ‘une charge virale indétectable’, on n’a plus aucun risque de transmettre le VIH ».

