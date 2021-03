Mosquée de Strasbourg: EELV va déposer plainte contre Darmanin et Schiappa pour diffamation

Les écologistes, à la tête de Strasbourg, sont visés par de nombreuses accusations du gouvernement, surtout après l'octroi d'au moins 2,5 millions d'euros pour la construction de la mosquée Eyyub Sultan, à Strasbourg, ici le 24 mars 2021. AFP - FREDERICK FLORIN

La polémique autour du financement d'une mosquée par la mairie écologiste de Strasbourg prend un tour judiciaire : Europe Ecologie Les Verts (EELV) a annoncé samedi 27 mars son intention de porter plainte pour diffamation contre le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin et sa ministre déléguée Marlène Schiappa. Celle-ci avait notamment accusé les mairies écologistes de « flirter de plus en plus dangereusement avec les thèses de l'islamisme radical ».