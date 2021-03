Covid-19: la France face à une situation sanitaire critique

Un groupe de 41 directeurs médicaux de crise de l’AP-HP tire la sonnette d’alarme. Le président français Emmanuel Macron a, lui, pris la parole dans le Journal du Dimanche de ce dimanche 28 mars pour dire qu’aucune nouvelle mesure n’a été décidé pour l’instant.

Publicité Lire la suite

Faut-il s’attendre à de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 en France ? « Rien n’est décidé », explique le chef de l’État français dans les colonnes du JDD ce dimanche. « Pour les jours qui viennent, nous allons regarder l'efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaire celles qui s'imposent », souligne Emmanuel Macron dans un entretien réalisé vendredi soir, alors que la situation sanitaire est de nouveau qualifiée de « critique » par l'exécutif.

Saturation des hôpitaux, établissements scolaires dépassés malgré un nouveau protocole sanitaire plus strict… Les signaux d’alarme se multiplie en France où la propagation du virus explose, dopée par le variant britannique plus contagieux.

Conseil de Défense mercredi

Face à la situation sanitaire qui évolue dans le mauvais sens, les appels à des mesures plus strictes se multiplient. Ce dimanche, 41 directeurs médicaux de crise de l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) mettent en garde et évoquent une « situation de médecine de catastrophe ». Ils expliquent même se préparer à « faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possibles ». « Dans les quinze prochains jours, estiment les signataires, nous savons d'ores et déjà que nos capacités de prise en charge seront dépassées. »

Alain Riou, médecin réanimateur

Le constat est le même dans les écoles, dont la fermeture fait débat depuis maintenant plusieurs jours. En Seine-Saint-Denis par exemple, un département francilien particulièrement touché, des élus ont de nouveau dénoncé la situation catastrophique des établissements scolaires : « Depuis plusieurs semaines et chaque jour davantage, la situation sanitaire dans les écoles [du département] se dégrade. Élèves, enseignants, personnels communaux [...] sont de plus en plus nombreux contaminés par le virus. Ils ne peuvent plus assurer leurs missions », avertissaient samedi cinq maires du département dans Le Parisien. Chez les 0-14 ans le taux d'incidence a augmenté de 31 % du 15 au 21 mars par rapport à la semaine précédente, selon le point épidémiologique publié vendredi par l'agence sanitaire.

Alors que de nouvelles mesures sont réclamées par nombre d’élus et de médecins, un conseil de Défense doit se tenir mercredi pour en décider.

► À lire aussi : Covid-19: Macron persiste dans sa stratégie mais évoque de «nouvelles mesures» en France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne