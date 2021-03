Procès du Mediator : le groupe Servier condamné pour «tromperie aggravée» et «homicide»

Investigators accuse Servier of knowingly concealing the risks posed by Mediator for years FRED TANNEAU AFP/File

Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables ce lundi 29 mars de « tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires » dans l'affaire dite du Mediator. Le groupe pharmaceutique devra verser 2,7 millions d'euros d'amende. Pendant plus de 30 ans, ce médicament a été abusivement prescrit. Il aurait causé la mort de centaines de personnes et provoqué de nombreuses malformations cardiaques.