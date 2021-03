Covid-19: écoles fermées, confinement durci, les différents scénarios possibles en France

Le président français Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran, le 29 mars 2021 à Créteil. AP - Ludovic Marin

Les Françaises et les Français sont à nouveau suspendus aux décisions qui seront prises lors du Conseil de défense sanitaire hebdomadaire, présidé par Emmanuel Macron et prévu mercredi 31 mars. La situation dans les hôpitaux d'Île-de-France est explosive. Le confinement souple annoncé il y a deux semaines n'a pour le moment pas les effets escomptés sur le nombre de contaminations et ne permet pas de soulager les services de réanimation. Plusieurs scénarios sont sur la table.