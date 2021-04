France: les «plans autisme» se succèdent mais les familles attendent toujours

Ce vendredi 2 avril marque la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Malgré les différents « plans autisme » des gouvernements successifs depuis 2005, la France est toujours en queue de peloton pour ce qui est de la prise en charge de ce handicap. Aujourd’hui, le quatrième plan autisme du gouvernement Macron ne répond pas aux demandes des associations de parents.

Publicité Lire la suite

Il est très compliqué de scolariser en France un enfant atteint de trouble autistique parce qu’il n’existe aucune prise en charge spécifique. La Haute autorité de santé (HAS) recommande que les professionnels des centres médico-pédagogiques soient formés, mais la réalité ne suit pas et beaucoup d’enfants sont envoyés en Belgique, pays où les structures d’accueil fonctionnent.

En cause, les 344 millions d’euros alloués sur cinq ans par le quatrième plan autisme, qui concerne l’ensemble des troubles du neurodéveloppement, dont l’autisme représente seulement 1%.

Pour une véritable politique de santé publique

Alors que faire ? M’hamed Sajidi, président de l’association de parents Vaincre l’autisme. « La première chose, c'est qu'il faut faire des études épidémiologiques, explique-t-il. Ce n'est pas possible que la France, cinquième puissance mondiale, ne soit pas capable de savoir de faire une étude pour savoir combien d'autistes il y a. La deuxième chose, c'est de faire une véritable politique de santé publique pour le dépistage de l'autisme, le diagnostic de l'autisme et la prise en charge adaptée, notamment précoce. Et le troisième point, c'est de pouvoir mettre des mesures coercitives pour pouvoir appliquer les recommandations des autorités sanitaires, et la dernière, c'est d'avoir une nouvelle loi qui va reconnaître l'autisme et ses particularités, tout en préservant les droits communs de ces personnes comme tout citoyen. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants et les personnes autistes n'ont pas d'état de droit dans notre pays parce qu'on ne reconnaît pas cette particularité. »

Au-delà des mots, les autistes et leurs familles attendent du gouvernement une véritable action. Emmanuel Macron est en Isère ce vendredi à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Accompagné de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et de la Déléguée interministérielle à l'autisme, Claire Compagnon, il doit visiter une plateforme de repérage et de prise en charge de ce trouble du neurodéveloppement, l'une des premières installées sur le territoire. La création de ces structures était l'une des mesures phares de la « stratégie autisme » lancée en avril 2018 pour cinq ans par l'ex-Premier ministre Édouard Philippe.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne