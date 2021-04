Covid-19 en France: les enseignants se préparent aux cours à distance

Face aux nouvelles mesures de restrictions, le personnel enseignant devra faire cours en distanciel aux plus de 12 millions d'élèves, collégiens et lycéens de France (image d'illustration). Getty Images - Alistair Berg

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas et plusieurs mesures de restrictions seront en vigueur sur tout le territoire dans les prochains jours. Les établissements scolaires seront notamment fermés pendant plusieurs semaines. À partir du mardi 6 avril, lundi étant férié, le personnel enseignant devra faire cours en distanciel aux plus de 12 millions d'élèves, collégiens et lycéens de France. Une mécanique particulière pour la plupart d'entre eux.