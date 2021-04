Présidentielle 2022: Yannick Jadot se pose en rassembleur de la gauche

Yannick Jadot lors de l'émission «Ici l'Europe» de RFI, le 5 mars 2021. © Dominique Baillard/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans les colonnes du Journal du dimanche, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot assure qu'une union de la gauche est possible avant l'automne prochain et que les négociations vont s'ouvrir. Pour lui, cela pourrait troubler le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à la présidentielle 2022.