France: l'Assemblée examine une proposition de loi visant à légaliser et encadrer l'euthanasie

Le débat sur l'euthanasie, relancé à travers une proposition de loi examinée jeudi à l'Assemblée, continue à diviser la classe politique. Getty Images

Ce jeudi 8 avril est examinée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à légaliser et encadrer la pratique de l'euthanasie en France. Un sujet éminemment sensible qui suscite des tensions entre députés poussés par les plus de 90% de Français favorables à cette mesure et ceux qui manifestent plus ou moins ouvertement leur opposition. Un malaise palpable notamment chez Les Républicains et à la République en Marche. En Europe, l’euthanasie est légale aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg ou encore au Portugal et en Espagne.