Islam de France: les associations non signataires de la charte dénoncent une ingérence

Chantier de construction de la mosquée Ayub Sultan à Strasbourg, le 6 avril 2021. AFP - FREDERICK FLORIN

Texte par : RFI

Après la polémique au sujet d’une subvention municipale pour la construction d’une mosquée à Strasbourg, plusieurs fédérations musulmanes contre-attaquent et expliquent pourquoi elles n’ont pas signé en janvier la charte des principes de l’islam en France. Etaient présentes deux associations de l’islam turc, Milli Gorus et le comité de coordination des musulmans turcs de France, ainsi que l’association Foi et Pratique, très implantée en région parisienne. Elles dénoncent l’ingérence du gouvernement français dans le culte musulman.