France: lancement d'une consultation citoyenne sur les discriminations

Huit grands thèmes ont été définis comme l'emploi, l'accès aux services publics ou le handicap. Getty Images/Blend Images - JGI/Jamie Grill

Une plateforme en ligne pour dénoncer les discriminations et proposer des solutions, c'est l'idée lancée ce jeudi 8 avril par la ministre chargée de l'Égalité des femmes et des hommes et de la diversité Élisabeth Moreno. Problème : ces propositions que chacun peut faire ne seront pas suivies d'une loi.