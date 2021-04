L'ENA, école des élites françaises, remplacée par un nouvel institut

Emmanuel Macron a réuni jeudi après-midi 8 avril en visioconférence, 600 cadres de la haute administration publique : directeurs des administrations centrale, directeurs des ARS, ambassadeurs.... Le président de la République leur a expliqué les objectifs de la réforme de l'ENA et de la haute fonction publique qu'il entend mener pour redonner du sens à l'action publique et mieux faire fonctionner l'Etat. Des changements qui doivent être officialisés d'ici le mois de juin.

Fini les rentes à vie dans la haute fonction publique. Emmanuel Macron a annoncé ce qui, selon son entourage, veut être plus qu'une réforme, « une révolution ». Une révolution, c'est ce qu'il promettait en 2017, quand il était candidat. Et à un an d'une nouvelle présidentielle, c'est une manière de dire qu'il tient sa promesse et revient à ses fondamentaux, avec une mesure symbolique, la disparition de l'ENA dont le chef de l'État est issu et son remplacement par un Institut du Service Public dont le recrutement devra répondre à d'autres logiques plus ouvertes, pour permettre notamment à des étudiants méritants, mais moins favorisés socialement d'y accéder grâce à l'ouverture de classes préparatoires dans les régions.

La disparition de l'ENA, ce n'est pas la disparition de l'ENA. Il nous faut des hauts-fonctionnaires... Bruno Bonnell, député LaREM Aurélien Devernoix

Mais au-delà du recrutement, c'est la gestion des carrières que le chef de l'État veut faire évoluer avec la création d'une vraie direction des ressources humaines pour les administrateurs de l'État dont la mission sera de favoriser la mobilité sur le territoire, la promotion au mérite et de faire de l'expérience de terrain « la première des compétences », dit-on l'Élysée.

C'est démagogique, parce qu'on croit supprimer le problème en supprimant l'école... Julien Aubert, député Les Républicains Aurélien Devernoix

Une manière de montrer qu'Emmanuel Macron veut tirer les enseignements de la crise des « gilets jaunes » dans le rapport aux élites et de la crise sanitaire qui a révélé des blocages dans l'appareil d'État. Reste à savoir l'intention sera suivie d'effet.

Je suis atterré par cette décision… L’ENA est un outil diplomatique important au service de la France… Réaction de Jocelyn Caron, chef d'entreprise québécois, ancien de l'ENA entre 2010 et 2011 RFI

