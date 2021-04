Régionales en France: pourquoi le gouvernement demande l'avis des maires

Le Premier ministre français Jean Castex, le 1er avril 2021 à l'Assemblée nationale. AP - Michel Euler

Texte par : Valérie Gas Suivre 2 mn

La question du report - ou pas - des élections régionales, prévues les 13 et 20 juin, n'en finit pas de faire débat. En décidant vendredi 9 avril de demander leur avis directement aux maires « via » les préfets, le gouvernement a relancé la polémique et suscité le soupçon de la part de l'opposition.