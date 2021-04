France: des tags islamophobes découverts sur un centre culturel musulman à Rennes

Je suis venu aujourd’hui à Rennes pour témoigner vraiment de la solidarité du gouvernement. J’ai eu le président de la République tout à l’heure au téléphone, qui m’a demandé de dire aux dirigeants de cette association, mais aussi à la ville de Rennes, tout le dégoût que nous inspirent ces inscriptions, qui sont des insultes - des insultes aux musulmans français, et des insultes à la France. Puisque tout lieu de culte, tout lieu d’inspiration religieuse est le bienvenu dans notre pays, il fait partie de nos libertés les plus fondamentales : celles de croire ou de ne pas croire. Et nous devons la protection à nos concitoyens musulmans, comme nous le devons à nos concitoyens chrétiens ou juifs bien évidemment. Je suis venu dire qu’il n’y a pas de petits faits, et que les actes contre les musulmans sont des actes contre la République, et en portant ce message à deux jours du mois de ramadan, je veux dire à tous nos concitoyens musulmans que consigne a été donné vendredi déjà au préfet de particulièrement les protéger dans cette période de fête religieuse, comme je l’ai fait pour les fêtes de Pessah et les fêtes de Pâques pour les juifs et les chrétiens, et que nous serons particulièrement vigilants dans les jours qui viennent.