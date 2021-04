La France met en vente des autotests au Covid-19 malgré le scepticisme des pharmaciens

En France, les autotests au Covid-19 sont en vente à partir lundi 12 avril dans les pharmacies, une nouvelle initiative pour pousser les Français à se faire tester plus fréquemment. Mais, dans la pharmacie d’Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, clients et pharmacien sont sceptiques.

Derrière son comptoir, Allegrine Cohen, responsable de la pharmacie, est catégorique quand on lui parle des autotests qu’elle peut désormais vendre à ses clients : « Je suis contre, ils ne savent même pas comment faire. Je vais leur expliquer mais c’est tout. Ce n’est pas à moi de le faire puisqu’ils sont capables théoriquement de le faire, c’est l’État qui se débrouillera avec les résultats. »

Ces résultats, la pharmacienne doute qu’ils soient réellement signalés aux autorités par les utilisateurs des tests. « Si c’est positif qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce qu’ils vont faire ? Ils vont le déclarer à la sécurité sociale ? Au médecin ? Je ne crois pas, poursuit la pharmacienne. Moi-même, si je suis positive, j’aurai honte de dire "ah attention, allo la sécurité sociale, je suis positive" : C’est ridicule. »

Dans les rayons, Nassira, une cliente, compte utiliser l’autotest pour protéger ses proches même si elle avoue avoir de gros doutes sur son succès en France :

« Alors, ça peut être intéressant si on a l’envie de s’auto-déclarer. Je ne pense pas parce qu’on a plus tendance à le cacher parce que le fait de se déclarer ça nous oblige à ne plus aller travailler, à le déclarer à l’école. Donc tout ça fait que forcément on va se couper en matière d’autonomie et de vie. Faut qu’on soit tous inscrit dans une démarche collective en fait. Je pense que c’est purement culturel, faut voir si ça va se démocratiser chez nous. »

Les autotests sont vendus à 6 euros l’unité. Si le résultat qui s’affiche en quelque minutes, est positif, il doit en théorie être confirmé par un test PCR réalisé en laboratoire.

