Régionales: Jean Castex obtient le soutien des députés pour le maintien du scrutin en juin

Le Premier ministre Jean Castex lors du débat sur le maintien ou non des élections régionales et départementales de juin 2021 à l'Assemblée nationale à Paris, le 13 avril 2021.

En France, après plusieurs jours d’hésitations et de consultations, le gouvernement annonce le maintien des élections régionales en juin, mais elles seront décalées d’une semaine. Les députés ont massivement approuvé ce maintien ce mardi soir lors d’un vote à l’Assemblée nationale où le Premier ministre Jean Castex a défendu son choix.

Publicité Lire la suite

C’est un choix que Jean Castex ne veut clairement pas assumer seul. Le Premier ministre y associe les forces politiques et surtout les maires, qu'il a consulté ce week-end. Ceux-ci lui ont recommandé en majorité de ne pas reporter les élections. « À l'issue des consultations conduites, je prends acte d'une forte orientation pour le maintien de ces élections en juin malgré les contraintes et les difficultés liées à la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent », a déclaré le chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale.

Les élections seront donc maintenues, mais repoussées d'une semaine, les 20 et 27 juin. Pour Jean Castex, une semaine de plus, c'est « une semaine de vaccination en plus, soit au moins deux millions de personnes vaccinées. »

Côté organisation, les procurations seront favorisées. Les candidats auront la possibilité de se déplacer au-delà des 10 kilomètres autorisés pendant le confinement. Des mesures de protection seront également mises en places pour les personnes qui tiendront les bureaux de vote, avec des tests et la possibilité de se faire vacciner pour ceux qui veulent.

Les oppositions jugent cette organisation, mais Jean Castex est reparti de l'Assemblée nationale avec ce qu’il était venu chercher : le soutien massif des députés. 443 voix ont voté pour le maintien contre 73 et 13 abstentions.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne