France: Eric Dupond-Moretti présente son projet de loi pour «restaurer la confiance» dans la justice

Le projet de loi pour « la confiance dans l'institution judiciaire » est présenté ce mercredi 14 avril en Conseil des ministres. Parmi les 37 articles, l'autorisation de filmer les procès ou encore le recours plus généralisé au bracelet électronique à la place de la détention provisoire. Le texte prévoit également de pérenniser les cours criminelles sur l'ensemble du territoire pour désengorger les cours d'assises.

Les avocats, vent debout contre la pérennisation des cours criminelles, dénoncent des économies faites au détriment d'une justice rendue au nom du peuple. Créées il y a 2 ans à titre expérimental, ces cours devaient permettre de juger plus rapidement que les cours d'assises des crimes puni de 15 ou 20 ans de réclusion. Mais premier problème selon les avocats, l'avant-projet de loi prévoit de les pérenniser sans même attendre le retour d'évaluation du dispositif, prévue pour 2022.

Quid des jurés populaires ?

Une aberration selon Catheline Moda, présidente de la fédération nationale des jeunes avocats : « On attend même pas de savoir si c’est quelque chose qui fonctionne et on veut absolument mettre en place, c’est quand même une marche forcée, rien que par le principe et la méthode, est quand même particulièrement contestable. »

Autre problème : à la différence des assises, ces cours criminelles ne font plus appel aux jurés populaires, tirés au sort dans la population. Il y a un an, Eric Dupond-Moretti, encore avocat, s'était ouvertement opposé à ces nouvelles juridictions. Aujourd'hui, il veut les pérenniser. Une volte-face que regrette Marion Couffignal, membre du Conseil national des barreaux : « Il était comme tous les avocats, très attaché à ce principe des jurys populaires qui sont vraiment une manifestation de la démocratie, la justice est rendue au nom du peuple français. Depuis qu’il a accédé à de nouvelles fonctions, il a changé d’avis là-dessus. »

Des procès filmés

Un changement de cap à 360 degrés que les avocats perçoivent comme une conversion du ministre au rigorisme budgétaire imposé par l'exécutif. Le texte prévoit également d'autoriser l'enregistrement vidéo et sonore des audiences pour un motif d'intérêt public.

Même si la diffusion ne serait possible qu'une fois l'affaire définitivement jugée, le projet inquiète déjà nombre de professionnels de la justice notamment sur le droit à l'oubli des justiciables dont les procès seront filmés. « On sait très bien que dès lors qu’il y aura une diffusion, peu importe la manière dont ça sera fait, elle circulera, elle circulera par les moyens numériques, par les réseaux et elle restera. Donc ça veut dire que potentiellement on va avoir cette difficulté sur le droit à l’oubli, il n’y aura pas de droit à l’oubli. Se pose la question de la protection peut-être de victime, de témoin, comment va-t-on faire avec cette fameuse diffusion ? Aujourd’hui, ce n’est pas du tout clair sur la manière dont par exemple l’avocat va pouvoir échanger avec son client en toute confidentialité. Je veux parler à mon client pendant l’audience, je veux avoir un aparté, comment sera garantie la confidentialité de ces échanges entre l’avocat et son client ? Il y a tout un tas de choses, tout un tas de cadres qui ne sont pas clairement identifiés », regrette là aussi Catheline Modat, présidente de la fédération nationale des jeunes avocats.

