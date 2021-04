Inquiétudes sur le sort de Fabien Azoulay, un Français détenu en Turquie

Le sort d'un Français arrêté en Turquie il y a 4 ans inquiète ses proches. Fabien Azoulay a été condamné à 16 ans de détention pour « importation de stupéfiants » après un procès expéditif. Mais là-bas, la vie de cet homme homosexuel et juif, est menacée.

Fabien Azoulay se rend à Istanbul en 2017 pour des implants capillaires. À son hôtel, il se fait livrer une fiole de GBL, un solvant utilisé comme stimulant. Mais en Turquie, ce produit a été interdit six mois plus tôt. Le Francais, qui possède également la nationalité américaine, est alors interpellé puis incarcéré. Jugé en février 2018, il est reconnu coupable à l'issue d'une audience de 15 minutes, « d'importation de stupéfiants », selon ses avocats. Le Français est condamné à 20 ans de réclusion, ramenée à 16 ans et 8 mois par le juge.

Depuis, Fabien Azouley vit un calvaire, selon son avocate. « Malheureusement, un de ses codétenus s’est rendu compte qu’il était juif et homosexuel, et en pleine nuit il a fait bouillir des marmites d’eau chaude, qu’il lui a déversées sur le corps et le visage », raconte Carole-Olivia Montenot.

En mai 2019, une fois sa peine confirmée, une demande de transfert en France a été déposée. Mais selon l'avocate, deux ans plus tard, le Quai d’Orsay n’a toujours pas reçu le dossier d’Ankara, et le moral de Fabien Azoulay est au plus bas. Fabien Azoulay a été récemment transféré dans une prison de Giresun, sur les bords de la mer Noire, à 800 km d'Istanbul.

« On se rend compte qu'en fait les deux ans qui sont passés n'ont pas permis d'avoir un début de discussion avec les autorités turques sur les modalités du transfèrement et là on se dit " mais c'est une folie ". On est extrêment inquiets parce que Fabien, il ne peut pas avoir en tête que les discussions n'ont pas encore commencé. Ce n'est pas possible. Il va très mal, il n'en dort plus, il est dans un état de détresse spychologique terrible. »

La famille dénonce une erreur judiciaire et les avocats de Fabien Azoulay appellent les autorités à accélérer la demande de transfert vers la France.

