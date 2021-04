France: contrôles répétés contre les prostituées chinoises de Belleville

Des femmes d'origine chinoises balaient la chaussée alors qu'elles participent à un rassemblement de travailleuses du sexe contre le harcèlement de la police, dans le quartier de Belleville à Paris, le 24 juin 2015. AFP - GUILLEMETTE VILLEMIN

A Paris, des prostituées chinoises sont visées depuis le mois dernier par des contrôles répétés d’identité et de titres de séjours. La plupart sont en situation irrégulière ; elles sont donc ramenées au poste et se voient ensuite remettre des Obligations de quitter le territoire (OQTF). Mais pour les associations qui aident ces femmes, ces contrôles seraient illégaux et fragiliserait encore plus les travailleuses du sexe.