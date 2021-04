Covid-19 en Guyane: les contaminations s’emballent, le variant brésilien devenu majoritaire

En Guyane, les contaminations ne cessent d'augmenter, avec un taux d'incidence de 149 pour 100 000 habitants. C'est d'autant plus alarmant que le variant brésilien continue de progresser. Il concerne maintenant près de 89% des cas. Les autorités misent sur un renforcement des restrictions et l'accélération de la vaccination, mais elles font face à de nombreux défis.

Publicité Lire la suite

4,2%, c'est la part de la population qui a pu recevoir une première dose de vaccin. C'est trop peu pour le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. D'autant plus qu'il faut encore convaincre les Guyanais les plus réfractaires. « C’est un problème culturel, un problème identitaire, analyse-t-il. Nous avons des communautés et des composantes culturelles diverses et tout le monde ne comprend pas l’intérêt du vaccin. À mon avis, on devrait concourir à porter la diffusion du vaccin. »

► À lire aussi : Covid-19 en France: des «mesures de freinage» renforcées dans les Outre-Mer

À cela s'ajoute des contrôles compliqués le long du fleuve Oyapock, frontière naturelle entre le Brésil et la Guyane. « Vous avez un fleuve qui fait plus de 200 kilomètres, poursuit Rodolphe Alexandre. Donc, vous imaginez que c’est un travail titanesque que l’on demande aux gendarmes, aux militaires de pouvoir contrôler le piroguier qui déposera des gens. Ce qui est important, c’est que le pouvoir régalien, le pouvoir de l’État, soit véritablement plus coercitif sur la frontière du Brésil. »

Pour aller dans ce sens, le préfet de Guyane, Thierry Queffelec, a renforcé la surveillance entre les deux territoires. Des militaires ont notamment été déployés le long de la frontière.

#COVID19 | Renforcement des mesures de protection en #Guyane



🔹Informations concernant les auto-tests aux passages des points de contrôle de #Régina et #Iracoubo



✅Gratuit

✅Non obligatoire



L'auto-test engage la responsabilité individuelle de chacun et chacune.#TousMobilisés pic.twitter.com/D0th46u7iv — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) April 16, 2021

► À lire aussi : Covid-19: la barre des 100 000 morts dépassée en France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne