Covid: des pics de pollution dus aux navires qui restent à quai dans la rade de Marseille

Des navires de croisière sont à quai depuis un an et des pics de pollution se font sentir sur la rade de Marseille (image d'illustration). AFP - NICOLAS TUCAT

C’est l’un des effets pervers de la pandémie : des navires de croisière à quai depuis un an et des pics de pollution sur la rade de Marseille. Avec une activité croisière à l’arrêt, les géants des mers sont néanmoins obligés de faire fonctionner l’électricité à bord. Par conséquent, les groupes électrogènes tournent et les habitants à proximité se plaignent des nuisances. Reportage dans le quartier de l’Estaque au nord de Marseille.