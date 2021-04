France: Emmanuel Macron repart à l'offensive sur la sécurité

Emmanuel Macron multiplie les déclarations de fermeté : il veut «éradiquer» les trafics de drogues et annonce un «grand débat national sur la consommation de drogue et sur ses effets délétères». CHRISTIAN HARTMANN POOL/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président Macron est attendu ce lundi 19 avril à l’hôtel de police de Montpellier, dans le sud de la France, pour un déplacement sur le thème de la sécurité. Alors que des affrontements et de règlements de compte se sont multipliés ces dernières semaines, il assure que « la sécurité est enjeu majeur ». Attaqué par la droite et l’extrême droite, le chef de l’État repart à l'offensive sur ce thème et affirme au « Figaro » vouloir « lutter contre toute forme d’impunité ».