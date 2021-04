La France fait évoluer l'application TousAntiCovid pour faciliter et sécuriser les déplacements

L’objectif de TousAntiCovid-Carnet, c’est le nom de cet outil, est de faciliter et de sécuriser les déplacements de population en période de pandémie.

L’application de traçage des malades TousAntiCovid intègre une nouvelle fonction qui va bientôt permettre aux Français de stocker leurs preuves de vaccination ou de test Covid qu'ils pourront présenter lors de contrôles aux frontières.

L’objectif de TousAntiCovid-Carnet, c’est le nom de cet outil, est de faciliter et de sécuriser les déplacements de population en période de pandémie. Il sera possible d’y déposer ses résultats de test ou de vaccination anti-Covid-19.

D’ici quelques jours, cette fonctionnalité sera expérimentée en France, comme l’indique Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des communications électroniques : « Nous ne parlons que du passage des frontières et du cas d’usage, qui est assez contigu, de déplacements vers l’Outre-mer ou la Corse. C’est uniquement à cette fin que nous mettons à disposition, à ce jour, cette fonctionnalité-là. Et dans les jours qui viennent, nous entrerons, en expérimentation, d’abord sur certains voyages à destination de la Corse, puis ensuite à destination des Outre-mer. Nous espérons d’ici une quinzaine de jours pouvoir mener les premières expérimentations avec les pays frontaliers, puisqu’il y a évidemment les voyages en avion mais, dans le cadre de la mise en place de certaines mesures restrictives, cela peut être intéressant pour fluidifier le trafic des travailleurs frontaliers. »

Ces expérimentations permettront de tester la technologie utilisée par la France pour faciliter les déplacements entre le pays et les Outre-mer, dans un premier temps, et ensuite, avec les pays de l’Union européenne.

