Affaire Mia: une figure du mouvement complotiste recherchée par la justice française

Un mandat d'arrêt international a été lancé ce mardi à l'encontre de Rémy Daillet-Wiedemann, une figure du mouvement complotiste, soupçonné d'avoir contribué à l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges la semaine dernière.

Le mandat d'arrêt international lancé ce mardi à l'encontre de Rémy Daillet-Wiedemann est un nouveau rebondissement dans l'affaire Mia, du nom d'une enfant enlevée la semaine dernière dans les Vosges et retrouvée en Suisse. Une affaire aux ramifications multiples qui depuis une semaine passionne la France.

Tout commence mardi 13 avril lorsque trois hommes se présentent au domicile de la grand-mère maternelle de Mia, huit ans, dans les Vosges. C’est elle qui a la garde de l’enfant depuis le mois de janvier. Les hommes affirment appartenir à la protection de l’enfance. Ils disposent même de papiers avec en-tête du ministère de la Justice. Ils emmènent la petite fille dans une voiture.

Une alerte enlèvement est rapidement diffusée. Cinq jours plus tard, grâce à d'importants moyens policiers déployés en France et dans plusieurs pays frontaliers, Mia est retrouvée dans un squat en Suisse avec sa mère, Lola Montemaggi. C’est elle qui a commandité l'enlèvement.

Entre temps, cinq hommes ont été arrêtés pour avoir organisé le kidnapping. Ils sont poursuivis pour « enlèvement en bande organisée d'une mineure de (moins de) quinze ans et association de malfaiteurs ». Quatre d'entre eux ont été placés en détention. Un sixième homme est toujours recherché.

Ils ont conçu le rapt « comme une opération de type militaire » conduite « de manière déterminée », a déclaré dimanche le procureur de la République de Nancy. Les suspects se sont rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une « même communauté d'idées », a ajouté le magistrat. « Ils sont contre l'État et mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. »

«Stopper les placements abusifs»

C'est au cours de l'enquête que surgit le nom de Rémy Daillet-Wiedemann. Ce Français de 54 ans, exilé depuis plusieurs années en Malaisie, aurait été cité plusieurs fois lors de l'audition des suspects comme « référence idéologique ». L'homme veut faire « stopper les placements abusifs d'enfants », un argument auquel aurait été sensible Lola Montemaggi. Il « apparaît comme l'animateur principal de la "mouvance" dans le cadre de laquelle s'inscrivent les mis en cause », relève le procureur de Nancy. Il aurait « joué un rôle dans l'organisation de l'enlèvement » et aurait ainsi fourni les coordonnées d'une personne chez qui la mère et l'enfant ont passé leur première nuit après l'enlèvement, indique le magistrat.

Des yeux bleus perçants et une barbichette façon D'Artagnan, Rémy Daillet-Wiedemann est connu des services de renseignement. Son profil a de quoi faire parler. Dirigeant du parti centriste MoDem dans un département du sud-ouest de la France à la fin des années 2000, l'homme semble s'être radicalisé ces dix dernières années. Des positions anti-avortement, négationnistes et antisémites ont eu raison de son exclusion du parti.

Présents sur Facebook, YouTube et animateur de plusieurs sites internet, il défend des thèses hautement complotistes et entend renverser l'État français qu'il juge en plein naufrage. Selon une enquête du média StreetPress, il dit disposer d'une milice de plus de 1 000 hommes prêts à user de la force.

Dans une vidéo assez décousue mise en ligne ce mardi, Rémy Daillet-Wiedemann tente de se défendre. Sans évoquer nommément Mia, il réfute le terme d'enlèvement. « La grosse presse tente de nous discréditer au maximum en m'accusant par exemple de fomenter des enlèvements », affirme-t-il. « Notre organisation, libre, résistante, rend des enfants kidnappés par l'Etat à des parents, à leur demande. Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement ».

