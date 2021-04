Attaque de Rambouillet : trois personnes en garde à vue, le profil flou de l'assaillant

Trois personnes ont été mises en garde à vue et la police a mené des opérations au domicile de l'assaillant qui a tué d'un coup de couteau une agente administrative du commissariat de Rambouillet, près de Paris, le 23 avril 2021.

« Nous ne laisserons pas faire », a lancé ce samedi 24 avril le Premier ministre Jean Castex après l'attaque au couteau qui a causé la mort ce vendredi d'une agente administrative de 49 ans du commissariat de Rambouillet près de Paris. L'assaillant a été abattu. Le département des Yvelines est à nouveau frappé par le terrorisme après l'assassinat de deux policiers à leur domicile de magnanville en 2016, puis la décapitation de l'enseignant Samuel Paty à Conflans-Sainte-Hornorine en octobre dernier. Le parquet national anti-terroriste s'est saisi des investigations.

Avec Laura Martel, du service France de RFI

Les enquêteurs essaient actuellement d'en savoir plus sur le profil de l'assaillant. Trois membres de son entourage, dont l'homme qui l'avait accueilli à son arrivée en France, ont été placés en garde à vue ce vendredi soir, après des opérations de police menées à son domicile de Rambouillet et chez son ancien logeur dans le Val-de-Marne. Des documents et du matériel informatique ont été saisis pour exploitation.

L'objectif de la police judiciaire et de la direction générale des services de renseignement est aussi de retracer le parcours de cet homme depuis son arrivée dans l'Hexagone, déterminer comment il a préparé son acte, s'il a été aidé ou encouragé et s'il était en contact avec des membres de la sphère jihadiste.

Mode opératoire

Pour le moment, l'assaillant a été identifié comme Jamel G., un Tunisien de 36 ans qui a rejoint irrégulièrement la France en 2009 mais détenait depuis décembre dernier une carte de séjour. Si les motivations du trentenaire, inconnu des services de renseignements, restent à établir, plusieurs éléments ont poussé le parquet anti-terroriste à se saisir de l'affaire. Notamment le profil du suspect et son mode opératoire : une attaque au couteau contre les forces de l'ordre.

L'homme aurait aussi effectué un « repérage » avant de s'en prendre à la victime, ce qui accréditerait la préméditation, selon le procureur. Et il aurait été entendu crier « Allah akbar », rapporte une source proche de l'enquête.

« La République attaquée »

En marge d'un déplacement à Toulouse dans le Sud-Ouest ce samedi, Jean Castex est revenu sur la mort de cette fonctionnaire de police. Le Premier ministre promet une riposte : « C'est à nouveau la République qui est attaquée, c'est à nouveau l'État qui est défié. Et je veux redire que nous ne laisserons pas faire. »

Jean Castex va raccourcir son déplacement en Occitanie. Le chef du gouvernement se rendra au commissariat central de Toulouse, avant de rentrer à Paris pour une réunion avec les services et ministres concernés sur les « suites qu'il convient de donner » à cette attaque mortelle.

