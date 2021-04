France: les trottinettes électriques toujours plus populaires

La Fédération des micromobilités prévoit en France plus d'un million de trottinettes électriques vendues en 2024. AFP/Philippe Lopez

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les trottinettes électriques sont toujours plus populaires en France. Selon le baromètre de la Fédération des professionnels de la micro mobilité, le cap des 2 millions d'utilisateurs a été franchi en France en 2020, avec plus de 640 000 ventes sur l'année. La trottinette électrique s'inscrit désormais comme un moyen de déplacement à part entière qui séduit toujours plus de Français.